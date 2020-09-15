Вмешательство Польши во внутренние дела Белоруссии не исчерпывается только координацией протестов через телеграм-каналы. На прошлой неделе Польша фактически открыла в Варшаве альтернативное посольство Белоруссии. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

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«В распоряжении Светланы Тихановской и ряда белорусских организаций передана государственная резиденция, где находились резиденции посла Франции и посла Туниса. Это серьезное здание с государственной охраной, особняк в элитном районе с огромным двором», — указал Хавич.

Политолог также отметил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Варшава уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, и, возможно, скоро польский Сейм признает Тихановскую «национальным лидером».

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.