Из-за абсолютно необоснованной агрессивной политики США Москва в последние годы вынуждена опережающими темпами внедрять и развивать передовые программы по перевооружению, а также решительно действовать в геополитике. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE»

Сатановский сказал, какие страны должны вернуть территории, которые «прирезал» к ним Сталин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Теперь же, отметил Сатановский, США выражают недовольство новейшим оружием России и ее космическими программами, понимая, что это лишает их возможности удушить РФ и обезоружить ее, окружив военными базами и лишив Москву возможности ответить на ядерный удар.

При этом никто в России не хочет развязывать полномасштабную войну с США, так как это грозит обеим странам взаимным уничтожением, уверен политолог.

Специалист подчеркнул, что у Москвы есть претензии только к антироссийски настроенному американскому истеблишменту, тогда как к простым гражданам США, среди которых немало выходцев с постсоветского пространства, у России претензий нет.