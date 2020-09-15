«В какой-то момент эти ребята нарушили все. Вышли из всех договоров и в какой-то момент, как им казалось, начали брать нас за глотку. Крым в их глазах уже был базой НАТО, а их подлодки уже ходили любыми путями по Баренцеву морю. Но никто не хочет сидеть в Москве, когда с севера и с юга — пять минут подлетного времени ракеты», — пояснил эксперт.
Теперь же, отметил Сатановский, США выражают недовольство новейшим оружием России и ее космическими программами, понимая, что это лишает их возможности удушить РФ и обезоружить ее, окружив военными базами и лишив Москву возможности ответить на ядерный удар.
При этом никто в России не хочет развязывать полномасштабную войну с США, так как это грозит обеим странам взаимным уничтожением, уверен политолог.
Специалист подчеркнул, что у Москвы есть претензии только к антироссийски настроенному американскому истеблишменту, тогда как к простым гражданам США, среди которых немало выходцев с постсоветского пространства, у России претензий нет.