Несмотря на позитивную риторику, белорусская бюрократия с точки зрения реальных действий продолжает курс на многовекторность. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Украине веры нет. Почему Белоруссия досмотрела украинского посла © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Несмотря на все разговоры о том, что Россия друг, брат и гарант суверенитета, многовекторность на уровне экономики продолжает действовать», — констатировал Лизан.

Однако, добавил специалист, все проблемы белорусской экономики происходят из-за того, что сама экономическая модель республики себя исчерпала, и для ее выживания необходимо переходить к углубленной интеграции с Россией.

Если этого не сделать, то белорусская экономика потерпит крах, и в массовых акциях протеста начнет участвовать гораздо больше людей, подытожил специалист.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.