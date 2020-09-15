У белорусской оппозиции изначально не было лидера, и этого лидера у нее нет до сих пор. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Украине веры нет. Почему Белоруссия досмотрела украинского посла © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Марию Колесникову и Максима Знака. Их обвиняют в захвате власти и совершении действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда национальной безопасности. При этом литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента обвинил в «аннексии страны».

Эксперт отметил, что вначале в качестве символа протестного движения выступала Тихановская, причем, как показала практика, от того, что этот «символ» сейчас находится на территории Литвы, протестная активность никуда не делась.

«История с координационным советом тоже показала, что от того, что с каждой неделей все меньше его лидеров оставалось на свободе, протестная активность не становилась меньше», — констатировал Лизан.

Белорусская протестная масса сейчас находится в неуправляемом состоянии, но на время воскресных акций протеста она частично координируется посредством польских телеграм-каналов, добавил специалист.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, несогласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.