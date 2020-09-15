Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось уехать в Россию.
Отвечая на вопрос, может ли возвращение Азарова улучшить жизнь Украины, эксперт привел пример ситуацию с пастухом баранов, к которому можно приехать за шашлыком, но который не сможет приготовить шашлык, если у него нет овец, сколько бы клиентов у него ни было.
«Так вот, бараны закончились. Можно вернуть Николая Яновича в горы. Но стада нет, и шашлык готовить не из чего», — пояснил Ищенко.
Политолог также отметил, что фактически именно с Азарова начался кризис украинской государственности, поскольку он первый начал просить Россию снизить цены на газ, притом что Киев собирался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.