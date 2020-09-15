Николай Азаров действительно был лучшим премьер-министром за всю историю Украины. Но он был лучшим премьер-министром в определенных социально-экономических условиях. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко на пресс-конференции в Москве

Ищенко описал, что на самом деле получится, если Зеленского свергнут в результате переворота © пресс-служба президента Украины

Отвечая на вопрос, может ли возвращение Азарова улучшить жизнь Украины, эксперт привел пример ситуацию с пастухом баранов, к которому можно приехать за шашлыком, но который не сможет приготовить шашлык, если у него нет овец, сколько бы клиентов у него ни было.

«Так вот, бараны закончились. Можно вернуть Николая Яновича в горы. Но стада нет, и шашлык готовить не из чего», — пояснил Ищенко.

Политолог также отметил, что фактически именно с Азарова начался кризис украинской государственности, поскольку он первый начал просить Россию снизить цены на газ, притом что Киев собирался подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.