Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП
Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП
Ранее сообщалось, что благодаря указу президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей народных республик Донбасса, уже более 130 тысяч жителей ДНР стали полноправными гражданами России.

Эксперт в частности отметил, что оформление гражданства в российских органах власти идет относительно быстро, но оформление гражданства ДНР/ЛНР занимает гораздо больше времени и растягивается на неопределенный срок.

«Если говорить о степени интеграции, то образование русское, медицина русская. В конце концов, люди чисто физически сейчас могут ехать в Россию. В силу объективных причин, например, беда с коронавирусом», — указал Копатько.

Специалист добавил, что вопрос о реинтеграции в состав Украины категорически неприемлем для многих жителей Донбасса прежде всего потому, что Киев не принимает их как равноправных граждан, а в СМИ продвигается уничижительная повестка.

В результате, по его мнению, все больше жителей Донбасса перестают ездить на подконтрольную Киеву территорию, и, несмотря на все трудности, пытаются встроиться в российскую жизнь.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.