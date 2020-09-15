Если и говорить о какой-то фактической интеграции ДНР/ЛНР в состав России, то она осуществляется не благодаря, а вопреки. Об этом рассказал донецкий социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства для жителей народных республик Донбасса, уже более 130 тысяч жителей ДНР стали полноправными гражданами России.

Эксперт в частности отметил, что оформление гражданства в российских органах власти идет относительно быстро, но оформление гражданства ДНР/ЛНР занимает гораздо больше времени и растягивается на неопределенный срок.

«Если говорить о степени интеграции, то образование русское, медицина русская. В конце концов, люди чисто физически сейчас могут ехать в Россию. В силу объективных причин, например, беда с коронавирусом», — указал Копатько.

Специалист добавил, что вопрос о реинтеграции в состав Украины категорически неприемлем для многих жителей Донбасса прежде всего потому, что Киев не принимает их как равноправных граждан, а в СМИ продвигается уничижительная повестка.

В результате, по его мнению, все больше жителей Донбасса перестают ездить на подконтрольную Киеву территорию, и, несмотря на все трудности, пытаются встроиться в российскую жизнь.

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