Киев был вынужден подписать и «Минск-1», и «Минск-2» после сокрушительных поражений под Иловайском и Дебальцево. Теперь перед украинской стороной стоит задача саботировать процесс мирного урегулирования, и она с этой задачей успешно справляется. Об этом рассказал донецкий социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП Дмитрий Козак заявил, что во время прошедших в Берлине переговоров советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу прорыва по украинской тематике достигнуто не было.

Исходя из этого, подчеркнул эксперт, все надежды на то, что после назначения в украинскую делегацию Леонида Кравчука и Витольда Фокина в регионе обязательно установится мир, были изначально несостоятельны.

«Там, где Кравчук, ничего хорошего не будет. Это патологический предатель. Я считаю, что его назначение — это удар по самолюбию людей в Донбассе. Он никогда ничего не решал, его отношение к Донбассу было очевидным», — категоричен Копатько.

Специалист добавил, что хотя Минские соглашения приостановили активную фазу войны, после их подписания должны были быть приняты ключевые решения, которые могли бы значительно облегчить положение жителей Донбасса, чего сделано не было.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.