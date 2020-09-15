Затягивание мирного урегулирования в Донбассе и невыполнение режима прекращения огня сейчас больше всего деморализует жителей ДНР/ЛНР. Об этом рассказал донецкий социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Копатько: Украина вместе с Донбассом теряет 14% от ВВП Дмитрий Козак заявил, что во время прошедших в Берлине переговоров советников глав государств «нормандской четверки» прорыва по украинской тематике достигнуто не было.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на отсутствие активных боевых действий в Донбассе, экономическая и информационная гражданская война по-прежнему продолжается, и людей деморализует нерешительность сторон прийти к компромиссу.

«Донбасс берут измором. Он в заведомо невыгодном положении с такой повесткой. Я могу только сопереживать своим землякам и тому, что действительно очень ограничены те же заявления представителей Донецка и Луганска», — указал Копатько.

Специалист добавил, что вопросы геополитики сейчас фактически решаются за счет жителей Донбасса, но это несправедливо, поскольку они отстояли свое право на жизнь и вправе получить четкий ответ на вопрос о своем будущем.