Вначале казалось, что заявления Александра Лукашенко о переориентации белорусского транзита с литовских портов было сделано только для того, чтобы попугать Вильнюс и заставить его пересмотреть свою политику на белорусском направлении. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента обвинил в «аннексии страны».

Однако, отметил эксперт, после этих заявлений Лукашенко политика Литвы в отношении Белоруссии стала еще более деструктивной, радикальной и отчаянной.

«Теперь вопрос переброски как минимум нефтетранзита из Клайпеды прорабатывается в полной мере и имеет все шансы реализоваться», — считает Носович.

Тем не менее, добавил специалист, разрыва дипотношений между Минском и Вильнюсом, скорее всего, не будет, если только сама Литва их не разорвет, а Литва в этом не заинтересована.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.