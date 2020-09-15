Президенту Белоруссии Александра Лукашенко повезло, что наступил экономический кризис: Запад занялся своими проблемами, и его пытаются свергнуть только Литва и Польша. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко объяснил, что на примере Белоруссии Россия хочет показать Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политолог также отметил, что из-за своего нежелания идти на интеграцию с Россией, Лукашенко своими руками создал довольно мощный прозападный и националистический кластер, который теперь по сути действует против него.

Ищенко добавил, если Лукашенко развернется в сторону России, то белорусская государственность сохранится еще на какое-то время, и экономические реформы пройдут для нее в щадящем режиме, но по-прежнему республика жить уже не сможет.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.