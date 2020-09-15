«Его несчастная Польша чуть не сбила. А если бы этим занимались, как на Украине, Евросоюз и США, Лукашенко уже ни что бы не помогло. Потому что тогда бы у оппозиции хватило и сил, и средств, и она бы вывела на улицы не 40, а 80 тыс, а даже 120 тыс., и ничего бы он не сделал», — указал эксперт.
Политолог также отметил, что из-за своего нежелания идти на интеграцию с Россией, Лукашенко своими руками создал довольно мощный прозападный и националистический кластер, который теперь по сути действует против него.
Ищенко добавил, если Лукашенко развернется в сторону России, то белорусская государственность сохранится еще на какое-то время, и экономические реформы пройдут для нее в щадящем режиме, но по-прежнему республика жить уже не сможет.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.