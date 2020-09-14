Ни Россия, ни страны Европа не могут вмешиваться в реформу белорусской Конституции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября, передает РИА Новости

По его словам, президент России Владимир Путин поддерживает конституционную реформу в Белоруссии.

«Президент Путин заявил о поддержке этого процесса. Но в него никто никоим образом не должен вмешиваться — ни Москва, ни другие европейские столицы», — сказал Песков.

Олег Неменский: Белорусская оппозиция поставит под сомнение все договоренности с Россией, если придёт к власти © РИА Новости, Нина Зотина

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.