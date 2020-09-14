Президент России Владимир Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи российского лидера с его белорусским коллегой в Сочи 14 сентября, передает РИА Новости

Россия признает Лукашенко легитимным главой Белоруссии - Песков © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

С начала пандемии в Белоруссии выявили свыше 74 тысяч случаев COVID-19, более 750 человек скончались.

Россия стал первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Производство вакцины, получившей название «Спутник V», ее производство уже началось.