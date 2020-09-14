«Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии», — сказал Песков.
С начала пандемии в Белоруссии выявили свыше 74 тысяч случаев COVID-19, более 750 человек скончались.
Россия стал первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Производство вакцины, получившей название «Спутник V», ее производство уже началось.