Президент Владимир Зеленский 14 сентября утвердил стратегию национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента

Как сообщили в ОП, Владимир Зеленский подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года «О стратегии национальной безопасности Украины».

«Приоритетами национальных интересов определяются: отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанного государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция», — говорится в сообщении.

Война и мир в Донбассе: на Украине началось отстранение Зеленского от власти? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

При разработке стратегии учитывались изменения в сфере национальной безопасности и обороны, вызванные мировым экономическим кризисом, пандемией коронавируса и усиление «опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Этот документ, в свою очередь, послужит основой для разработки стратегии человеческого развития, стратегий военной, общественной, экономической и экологической безопасности.