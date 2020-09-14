Эксперт отметил, что транзит грузов в Калининград не рассматривается в принципе, а транзит в Усть-Лугу и другие порты Ленинградской области имеет более длинное логистическое плечо, и он дороже, потому что дольше расстояние до пункта перевалки.
«Однако когда в прошлый раз поднималась эта тема, российская сторона предложила Минску систему скидок за переброску по российским железным дорогам в обмен на переориентацию грузопотока из Клайпеды и из латвийских портов. Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились», — указал Носович.
Политическая ситуация все же поспособствует тому, что Москва и Минск придут к взаимовыгодному решению. Российские порты получат новую клиентуру, а белорусская сторона сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт так же дешево, как это было через литовские порты, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.