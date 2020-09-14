Вопрос выгоды для Минска от переброски белорусского транзита из литовских портов в Россию зависит от того, о чем конкретно договорятся российские и белорусские чиновники. Об этом рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Александр Носович: Литовцы много лет чувствуют последствия деструктивной политики властей © РИА Новости, Александр Натрускин

«Однако когда в прошлый раз поднималась эта тема, российская сторона предложила Минску систему скидок за переброску по российским железным дорогам в обмен на переориентацию грузопотока из Клайпеды и из латвийских портов. Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились», — указал Носович.

Политическая ситуация все же поспособствует тому, что Москва и Минск придут к взаимовыгодному решению. Российские порты получат новую клиентуру, а белорусская сторона сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт так же дешево, как это было через литовские порты, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.