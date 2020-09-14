Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. Как сообщается, до 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
Эксперт подчеркнул, что до 2022 года еще очень много времени, и Лукашенко может еще отменить эти решения, сказав, к примеру, что они недостаточно подготовлены, или перенести сроки — например, на 2032-й год, либо заявив о каких-то новых деталях, которые полностью нивелируют идею.
«То есть, для него сейчас главное — «сбить волну», выиграть время и усидеть на троне. А все остальное — это уже как в поговорке, либо падишах сдохнет, либо ишак. То есть, обещания выполнять не придется», — считает Безпалько.
Политолог добавил, что оппозиция не согласиться с таким сценарием, поскольку она ставит своей целью именно уход Лукашенко.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.