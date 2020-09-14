Президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит своей целью затянуть процесс и выиграть время. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько: Если рухнет Лукашенко, это еще не значит, что рухнет Белоруссия © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт подчеркнул, что до 2022 года еще очень много времени, и Лукашенко может еще отменить эти решения, сказав, к примеру, что они недостаточно подготовлены, или перенести сроки — например, на 2032-й год, либо заявив о каких-то новых деталях, которые полностью нивелируют идею.

«То есть, для него сейчас главное — «сбить волну», выиграть время и усидеть на троне. А все остальное — это уже как в поговорке, либо падишах сдохнет, либо ишак. То есть, обещания выполнять не придется», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что оппозиция не согласиться с таким сценарием, поскольку она ставит своей целью именно уход Лукашенко.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.