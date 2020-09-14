Для протестного движения в Белоруссии геополитическая тема довольно опасна, так как она раскалывает участвующих в протесте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Белорусская оппозиция поставит под сомнение все договоренности с Россией, если придёт к власти © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи будут подписаны, то это так или иначе станет актуальным.

«Вопросы отношений с Россией уже стали появляться на плакатах участников демонстраций, то есть постепенно геополитика проникает в этот протест и, конечно, с именно антироссийской направленностью. Потому что самозваные лидеры протестов почти являются радикально антироссийскими политиками», — считает политолог.

Поскольку Лукашенко стал себя позиционировать пророссийским президентом в отличие от всех предыдущих лет, то это подталкивает оппозицию к противоположному позиционированию

«Кроме того, определенная реакция России с осуждением протестов и поддержкой Лукашенко также настраивает сторонников оппозиции на антироссийские высказывания. Пока что это начало процесса, хотя если активно ввести геополитическую тематику в содержание протестов, то часть протестующих, скорее всего, отпадет от активного участия, а другая часть, наоборот, радикализируется и протесты приобретут ярко выраженный антироссийский характер», — добавил Олег Неменский.

На закрытой встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября было принято решение о том, что Россия предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов

По словам российского лидера, Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии, и новый кредит — продолжение этой политики.