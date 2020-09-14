Экс-премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин рассказал, что его внучка певица Маша Фокина уже знакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщает издание «Гордон» 14 сентября

Бывший премьер прокомментировал слухи о том, что он попал в ТКГ только благодаря связям внучки, которая и познакомила его с Ермаком. Фокин утверждает, что они с нынешним главой Офиса президента и правда когда-то виделись, но встреча эта была мимолетной.

«Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она (внучка Мария Фокина — ред.) довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином [Андреем Ермаком]», — сказал Фокин.

Экс-премьер рассказал, что с тех пор больше не виделся с Ермаком до тех пор, пока тот не пригласил Фокина к себе на разговор.

После этого признания глава ТКГ заявил, что больше о своей внучке он говорить не хочет.

Сама Мария Фокина в интервью утверждала, что ее дед стал членом ТКГ именно после того, как она познакомила его с Ермаком.

В состав делегации в Трехсторонней контактной группе 87-летнего экс-премьера Витольда Фокина включили 18 августа, он стал первым заместителем председателя ТКГ Леонида Кравчука.

В одном из интервью бывший премьер заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, за что был подвергнут критике. В том числе Андрей Ермак говорил о том, что не все высказывания Фокина соответствуют официальной позиции Украины.