Александр Лукашенко является президентом Белоруссии не по результатам недавних выборов, а по результатам выборов 2015 года, законность которых лидер оппозиции Светлана Тихановская не отрицает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Олег Неменский: Белорусская оппозиция поставит под сомнение все договоренности с Россией, если придёт к власти © РИА Новости, Нина Зотина Светлана Тихановская накануне встречи Владимира Путина с его белорусским коллегой в Сочи заявила, что любые договоренности с Лукашенко не будут иметь законной силы.

Олег Неменский напомнил, что инаугурация Лукашенко после выборов 9 августа, итоги которых белорусская оппозиция объявила фальсифицированными, еще не состоялась.

«Надо отметить, что серьезные межгосударственные договоры между Россией и Белоруссией будут ставиться под сомнение и Западом, и частью белорусского общества на основании того, что это общество сейчас расколото относительно признания легитимности Лукашенко и потому что на Западе эту легитимность склонны отрицать», — считает политолог.

Однако единой западной позиции по этому вопросу нет, поэтому тоже не стоит забегать вперед, добавил он.

«Но уже сейчас можно предположить, что если произойдет смена власти, то все договоренности с Россией будут поставлены под сомнение на том основании, что заключивший их президент Лукашенко будет считаться нелегитимным, а если будет революционная смена, то и преступным руководителем», — рассказал собеседник издания.

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На встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи 14 сентября было принято решение о том, что Россия предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов

По словам российского лидера, Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии, и новый кредит — продолжение этой политики.