Признание польской стороной Светланы Тихановской «избранным президентом Белоруссии» по примеру Литвы рано или поздно случится, Варшава лишь хочешь быть последовательной в этом вопросе. Об этом рассказал специалист по вопросам Польши Олег Хавич в интервью изданию Украина.ру

Польша хочет забрать себе западные земли Белоруссии? - видео Збигнев Рау уже заявил, отметил эксперт, что Варшава уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, а сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий встречается с лидерами всех парламентских фракций, где будет обсуждаться в том числе белорусский кризис.

«Не исключено, что в ближайшие дни будет точно такое же заявление польского парламента, как они хитро сформулировали, Тихановской национальным лидером. Литва же не признала Тихановскую президентом. Это попытка пропетлять», — пояснил Хавич.

Политолог добавил, что в польском обществе нет притязаний на территории Западной Белоруссии или Западной Украины, а их активность связана с желанием нанести вред России.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.