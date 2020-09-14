Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить техническое задание для последующей подготовки инфраструктуры для проведения в стране Олимпиады. Об этом 14 сентября в интервью интернет-изданию Tribuna.com рассказал министр спорта Вадим Гутцайт

О желании провести Олимпийские игры власти Украины заявляют не в первые. В конце июля этого года Офис президента распространил сообщение, согласно которому Украина может побороться за проведение летних или зимних Игр в 2028 и 2030 году соответственно. Зеленская Олимпиада: страх и ненависть украинского спорта © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

По словам Гутцайта, Зеленский поручил ему подготовить техзадание и сейчас ведомство изучает перспективы проведения столь крупных спортивных соревнований в стране.

«Сейчас мы это готовим. Дадут нам Олимпиаду или нет — это уже второй вопрос. Главное, что мы снова будем строить спортивные объекты, на которых потом будут тренироваться украинцы», — сказал глава Минспорта.

На вопрос, оправдано ли это будет с точки зрения финансовых затрат, он ответил, что рассуждая подобным образом в стране никогда ничего не будет построено.

«Почему нет? Почему не провести всемирную Универсиаду? Почему не провести чемпионат мира? Это же приезжают иностранцы, привозят деньги. Это же толчок в инфраструктуре — гостиницы, спортивные объекты. Если с умом подойти и построить объекты, которые не будут простаивать», — добавил Гутцайт.

Ранее Зеленский поручил главе Национального олимпийского комитета Сергею Бубуке и главе Офиса президента Андрею Ермаку проработать вопрос приезда на Украину главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.