В Киеве перекрыли канал сбыта оружия из зоны ООС
В Киеве перекрыли канал сбыта оружия из зоны ООС
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
«15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.

В частности, граждан призывают носить при себе паспорт, водительское удостоверение или справку об обучении.

Отмечается, что все действия санкционировал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.    