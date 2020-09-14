«15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности», — говорится в сообщении.
В частности, граждан призывают носить при себе паспорт, водительское удостоверение или справку об обучении.
Отмечается, что все действия санкционировал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко.