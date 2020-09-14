Украинские силовики в рамках Операции объединенных сил в Рубежном Луганской области проведут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам, поэтому просят местных жителей носить с собой документы. Об этом 14 сентября сообщила пресс-служба ООС в Facebook

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