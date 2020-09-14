Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует возглавить Ассоциацию городов Украины (АГУ), воспользовавшись шатким положением нынешнего ее главы - мэра Киева Виталия Кличко. Об этом издание Vesti.ua сообщило со ссылкой на источник 14 сентября

Кличко отчитался о расширении Ассоциации городов Украины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Наши заседания не несут в себе почти никакой практической пользы, мэры представляют разные партии, все напоминает птичий базар. Виталий [Кличко] не способен решить те проблемы, что возникают у коллег: говорит, что не может дозвониться до президента по вполне конкретным вопросам», — рассказал источник.

При этом он считает, что оформившееся недовольство может сыграть на руку Гройсману. По словам источника, экс-премьер планирует продемонстрировать возможность «руководства Ассоциацией профессионалом, который не связан обязанностями мэра и, раз так, может выступать равноудаленным от всех арбитром».

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Кличко: по данным опросов, его готовы поддержать относительное большинство горожан — от 38% до 43%. Как отметили социологи, с августа 2019 года уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое.

Все прочие кандидаты не набирают и 10%.