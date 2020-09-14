На встрече президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи принято решение о том, что Россия предоставит Минску кредит в 1,5 млрд долларов, сообщает РИА Новости 14 сентября

Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии. Новый кредит — продолжение этой политики. Вопрос предоставления заемной суммы сейчас прорабатывается минфинами обеих стран.

Оценил российский лидер и решение белорусских властей провести голосование по внесению поправок в конституцию страны.

«Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — сказал Путин.

По мнению президента РФ, вмешиваться в дела суверенного государства недопустимо, нужно дать возможность белорусам самим разобраться со своими проблемами.

Путин и Макрон снова обменялись мнениями о происходящем в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Эммануэлем Макроном.

Одной из тем беседы стала ситуация в Белоруссии. Французский лидер заявил о необходимости урегулирования белорусского вопроса. Путин ответил, что вмешательство в суверенные дела другого государства вне закона.