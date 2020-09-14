Владимир Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным инвестором в экономику Белоруссии. Новый кредит — продолжение этой политики. Вопрос предоставления заемной суммы сейчас прорабатывается минфинами обеих стран.
Оценил российский лидер и решение белорусских властей провести голосование по внесению поправок в конституцию страны.
«Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно», — сказал Путин.
По мнению президента РФ, вмешиваться в дела суверенного государства недопустимо, нужно дать возможность белорусам самим разобраться со своими проблемами.
В понедельник, 14 сентября, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Одной из тем беседы стала ситуация в Белоруссии. Французский лидер заявил о необходимости урегулирования белорусского вопроса. Путин ответил, что вмешательство в суверенные дела другого государства вне закона.