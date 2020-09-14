«Мы предусматриваем умеренную и взвешенную долговую политику. Дефицит бюджета будем финансировать, в первую очередь, за счет внутреннего рынка заимствований, возможности выхода на внешний рынок, сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком и получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС», — заявил он.
От евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн (около 220 млрд рублей). Финансирование бюджета от МВФ и других международных финансовых организаций ожидается в размере 43,2 млрд грн (около 100 млрд рублей), от приватизации — 6 млрд грн (около 14 млрд рублей).