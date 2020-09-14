Проект госбюджета Украины на 2021 год предполагает рост заимствований для финансирования общего фонда госбюджета на 64,2 млрд грн (около 160 млрд рублей) или 10,3%. Об этом 14 сентября министр финансов страны Сергей Марченко сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Правительство Украины предусматривает дефицит 6% ВВП в госбюджете-2021 © Facebook, Верховна Рада України От евробондов в следующем году планируется получить 86,4 млрд грн (около 220 млрд рублей). Финансирование бюджета от МВФ и других международных финансовых организаций ожидается в размере 43,2 млрд грн (около 100 млрд рублей), от приватизации — 6 млрд грн (около 14 млрд рублей).