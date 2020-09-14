Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили по телефону события в Белоруссии, передает РИА Новости 14 сентября

«Что касается Белоруссии, президент республики [Эммануэль Макрон] еще раз подчеркнул необходимость поддержки политического решения, уважающего глубокие стремления белорусского народа, без вмешательства извне», — говорится в коммюнике.

Владимир Путин в разговоре с президентом Франции подтвердил позицию Российской Федерации о том, что вмешательство в дела суверенного государства нарушают нормы международного права. Путин и Макрон обсудили Минские соглашения © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«При обмене мнениями по Белоруссии подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти», — говорится в сообщении Кремля.

Аналогичный разговор по телефону уже состоялся между Путиным и Макроном 18 августа. Тогда же произошла беседа лидера РФ и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Канцлер выразила Путину свои пожелания к белорусским властям. Меркель считает, что Минск должен идти на мирные переговоры с участниками беспорядков, а не применять насилие против протестующих.