Арбитражный суд Москвы отклонил требование кинокомпании «Феномен Филмз» обязать Минкульт РФ выдать прокатное удостоверение четырем фильмам проекта «Дау». Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает РИА Новости

«Суд решил: отказать в удовлетворении требований ООО "Феномен Филмз" в полном объеме», — объявила судья Марина Кипель.

По словам представителя кинокомпании, в ноябре 2019 года она получила письмо от Минкульта в котором сообщалось об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам кинопроекта «Дау» — «Дау. Наташа», «Дау. Нора. Сын», «Дау. Саша Валера», «Дау. Новый человек». «Феномен Филмз» потребовали признать отказ недействительным и обязать министерство допустить фильмы к показу в кинотеатрах страны.

Как пояснил представитель Минкульта в суде, эксперты ведомства установили, что в фильмах присутствуют элементы порнографического характера, снятые «не в рамках игры актеров, а натуралистическая абсолютно съемка происходящего».

Ответчик также отметила, что оспариваемое письмо было направлено кинокомпании не в рамках административной процедуры, а в ответ на просмотр представленных создателями фильмов дисков, официальный отказ был направлен позже, в феврале.

Фильм «Дау»: самая страшная сказка о «совке» © kino-teatr.ru

«Ни в коем случае ни один из фильмов… не направлен на популяризацию порнографии, на ее распространение, на призыв к ее съемкам, ее просмотру. Думаю, у большинства ровно обратное впечатление от просмотра данных кинокартин», — заявил он.

Ранее стало известно, что один из фильмов проекта «Дау. Наташа», не получивший прокатное удостоверение в России, вошел в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля.

Работа над картиной российского режиссера Ильи Хржановского о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Съемки проходили в Харькове. Главную роль в ней исполнил дирижер Теодор Курентзис.

Ранее стало известно, что прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по поводу возможного насилия над детьми-сиротами во время съемок фильма «Дау. Дегенерация».