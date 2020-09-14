Издание «Фокус» 14 сентября представило ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Ринат Ахметов сохранил первую позицию, но его состояние уменьшилось, а Игорь Коломойский опустился со второй на восьмую позицию

Нищета богатства Украины. Больше всего миллиардеров при самом бедном населении © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В список включены граждане Украины за исключением лиц с двойным гражданством, а также Геннадий Боголюбов (гражданин Великобритании), Леонид Юрушев (гражданин Греции), Роза Дворецкая (гражданка Израиля) и Владимир Крупчак (гражданин Кипра). Причина — большое количество активов данных лиц на территории Украины, а также их историческая причастность к стране.

Топ-5 богатейших людей Украины, которые в сумме владеют 14,3 млрд долларов, в этом году потеряли 1,74 млрд долларов. Большая часть суммы, на которую обеднела сотня за год, — это деньги Ахметова. За год его состояние уменьшилось на 7 млн долларов. При этом он остается лидером рейтинга.

Коломойский с 1,2 млрд долларов пропустил вперед Виктора Пинчука, Дмитрия Фирташа, Вадима Новинского, Петра Порошенко, Александра и Галину Герегов, а также Виктора Медведчука и опустился на восьмую позицию.

Бывший президент Украины Порошенко поднялся с 12-го на 5 место списка.

Из первой десятки выпали экс-депутат Верховной Рады Константин Жеваго (20-е место), владелец и председатель совета директоров группы компаний ПраТ МХП Юрий Косюк (17-е) и совладелец «Кернел групп» Андрей Веревский (32-е).

На данный момент в десятку входят:

• Ринат Ахметов — 7,3 млрд;

• Виктор Пинчук — 2,4 млрд;

• Дмитрий Фирташ — 1,8 млрд;

• Вадим Новинский — 1,5 млрд;

• Петр Порошенко — 1,3 млрд;

• Александр и Галина Гереги — 1,2 млрд;

• Виктор Медведчук — 1,2 млрд;

• Игорь Коломойский — 1,2 млрд;

• Геннадий Боголюбов — 984 млн;

• Владимир Костельман — 856 млн.