В телефонном разговоре, который состоялся между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидеры двух стран выразили озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений, сообщают РИА Новости 14 сентября

Вмешательство во внутренние дела Белоруссии недопустимо. Путин и Макрон провели телефонный разговор © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков.

Ранее о беседе рассказали в Елисейском дворце, из его сообщения следует, что лидеры обсудили не только Минские соглашения, но и якобы отравление блогера Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии.

В пятницу, 11 сентября, ситуацию вокруг Минских соглашений обсудили в Берлине на встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции.

По итогам беседы Козак сообщил, что прорывов не произошло, а до обсуждения встречи лидеров нормандской четверки даже не дошли.

По словам российского представителя, постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Донбассе противоречат Минским соглашениям. Ермак пообещал исправить это решение.