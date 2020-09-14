Факт состоявшегося телефонного разговора подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее о беседе рассказали в Елисейском дворце, из его сообщения следует, что лидеры обсудили не только Минские соглашения, но и якобы отравление блогера Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии.
В пятницу, 11 сентября, ситуацию вокруг Минских соглашений обсудили в Берлине на встрече главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции.
По итогам беседы Козак сообщил, что прорывов не произошло, а до обсуждения встречи лидеров нормандской четверки даже не дошли.
По словам российского представителя, постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Донбассе противоречат Минским соглашениям. Ермак пообещал исправить это решение.