«Сравнивая с этим годом, предусматривается рост на 20,7 млрд грн (около 50 млрд рублей). Кроме прямых расходов государственного бюджета, мы предусматриваем направление значительного объема государственных гарантий именно на эту сферу. Общие расходы на дорожное хозяйство должны достичь 150 млрд грн (около 370 млрд рублей)», — сказал он.
По словам министра, на покупку вагонов предусмотрено 3,3 млрд грн (около 8 млрд рублей). По прогнозу, это позволит существенно улучшить сообщение между этими городами и Киевом.