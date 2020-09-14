Утвержденный Кабмином проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение расходов на дорожное хозяйство на 16%, а также закупку 100 пассажирских вагонов. Об этом 14 сентября министр финансов Сергей Марченко сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Почему Лукашенко должен пойти на диалог с оппозицией — Лизан