Отмечается, что на входе на избирательный участок будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. Там же должны находиться антисептики для рук, а также должны быть оборудованы места для сбора и утилизации масок.
Потоки избирателей на вход и на выход должны быть разделены. Также предусмотрена дистанция не менее одного метра. Рекомендуется одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
Мебель должна быть изготовлена из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.
Избиратели должны быть в защитных масках. При этом члены избиркомов могут попросить временно снять маску для подтверждения личности. Рекомендуется не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.