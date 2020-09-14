Правительство Украины утвердило противоэпидемические меры, которые предусматривают дезинфекцию на избирательных участках и температурный скрининг во время проведения местных выборов. Об этом 14 сентября говорится в сообщении на правительственном портале

Отмечается, что на входе на избирательный участок будет проводиться опрос о наличии симптомов ОРВИ и температурный скрининг. Там же должны находиться антисептики для рук, а также должны быть оборудованы места для сбора и утилизации масок.

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Мебель должна быть изготовлена из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

Избиратели должны быть в защитных масках. При этом члены избиркомов могут попросить временно снять маску для подтверждения личности. Рекомендуется не брать детей на избирательные участки и пользоваться личной ручкой.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.