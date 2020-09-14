Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поручил проверить информацию о том, что на Украине обошли блокировку российской соцсети «ВКонтакте». Об этом 14 сентября он сообщил на пресс-конференции по случаю 100 дней в должности, передает «Украинская правда»

Ранее «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что благодаря улучшениям мобильного приложения ВК на Украине теперь можно пользоваться без ограничений.