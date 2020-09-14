«Проблема проникновения дезинформации, которая исходит из "ВКонтакте" или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий… Относительно "ВКонтакте". Я попросил сегодня… проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории», — заявил он.
Ранее «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что благодаря улучшениям мобильного приложения ВК на Украине теперь можно пользоваться без ограничений.