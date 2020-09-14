Ранее Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что владеет данными о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других.
На допросе он сообщил, что такой информацией не владеет и никаких доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации.
Кроме того, адвокат экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Игорь Черезов рассказал, что допрос прошел без нарушений, но пользы от него, по мнению самого Богдана, нет.