Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР), куда его вызвали после скандального интервью, заявил, что о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц узнал из открытых источников и СМИ. Об этом 14 сентября сообщили «Украинские новости»

Богдан пришёл на допрос после Covid-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что владеет данными о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других.

На допросе он сообщил, что такой информацией не владеет и никаких доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации.

Кроме того, адвокат экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Игорь Черезов рассказал, что допрос прошел без нарушений, но пользы от него, по мнению самого Богдана, нет.