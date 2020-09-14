В понедельник, 14 сентября, состоялся допрос Богдана в Госбюро расследований (ГБР) Украины относительно его заявления о якобы тайных договоренностях между нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком и Россией.
По словам Черезова, во время допроса не было никаких нарушений, однако он считает, что следствие пока не готово к допросам, так как само дело не начато.
«Он (Богдан — ред.) уверен, что его допрос по этому делу не имеет никакой пользы для следствия. Мы пока не знаем, будут ли его вызывать на повторный допрос, следователь не рассказал — это тайна следствия. Но я точно уверен, что он и сам еще не знает, что будет дальше», — сказал адвокат.
Ранее в ГБР сообщили, что Богдан на допросе заявил, что информацию, изложенную в интервью Дмитрию Гордону, о тайных соглашениях украинских и российских чиновников взял из СМИ и каких-либо подтверждений или доказательств этого у него нет.