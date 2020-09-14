Адвокат экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана Игорь Черезов отметил, что допрос прошел без нарушений, но пользы от него, по мнению самого Богдана, нет. Юрист сказал об этом в комментарии Vesti.ua 14 сентября

Богдан пришёл на допрос после Covid-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андреем Ермаком и Россией.

По словам Черезова, во время допроса не было никаких нарушений, однако он считает, что следствие пока не готово к допросам, так как само дело не начато.

«Он (Богдан — ред.) уверен, что его допрос по этому делу не имеет никакой пользы для следствия. Мы пока не знаем, будут ли его вызывать на повторный допрос, следователь не рассказал — это тайна следствия. Но я точно уверен, что он и сам еще не знает, что будет дальше», — сказал адвокат.

Ранее в ГБР сообщили, что Богдан на допросе заявил, что информацию, изложенную в интервью Дмитрию Гордону, о тайных соглашениях украинских и российских чиновников взял из СМИ и каких-либо подтверждений или доказательств этого у него нет.