Правительство Германии не будет уточнять, какие лаборатории Франции и Швеции проводили проверку данных российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 14 сентября сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

Отвечая на вопрос, идет ли речь о частных, военных или медицинских лабораториях, Зайберт сказал, что не может предоставить информацию, которая выходит за пределы уже сделанного ранее заявления.

«Это специальные лаборатории», — отметил он.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где якобы выявили «Новичок». В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.