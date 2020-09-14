Фермеры Килийского района Одесской области бьют тревогу, в их регионе второй год продолжается засуха, урожая нет, кредиты платить нечем. Усложняется ситуация тем, что сельское хозяйство в области является бюджетообразующим, пишут «Украинские новости» 14 сентября

Глава ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова назвала ситуацию катастрофической: в регионе, по разным подсчетам, погибло от 80% до 100% озимых.

«Засуха была с 2019 года. Еще в 2018 году аграрии зашли в кредиты для посевной кампании в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса, в 2020 году станут на ноги, но попали в ловушку: выложились по полной, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, аренду пайщикам платить не с чего, налоги — не с чего», — сказала Стоянова.

Аграрии ждали поддержки правительства, там обещали подготовить программу по компенсации агрострахования. Но пока, утверждают фермеры, помощи они не получили.

Украинская власть резко повысила цену воды для орошения, и это убивает сельское хозяйство - фермер © РИА Новости, Иосиф Будневич | Перейти в фотобанк Александр Пересудько сказал, что «аграрии доведены до отчаяния» и готовы на крайние меры.

Засуха может отразиться не только на кошельках самих представителей сельского хозяйства, но и всех работников социальной сферы Одесской области. Фермерские хозяйства здесь — бюджетообразующие.

Аграрии утверждают, что правительство знает об их беде благодаря уже проводимым акциям протеста, но пока Торговая палата не признала засуху форс-мажором.

Во Всеукраинском конгрессе фермеров аграриев призывают объединиться и выдвинуть перед государством общие требования по компенсации потерь.

В будущем проблему могла бы решить государственная система орошения, считают представители отрасли.