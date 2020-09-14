Глава ассоциации фермеров Бессарабии Алла Стоянова назвала ситуацию катастрофической: в регионе, по разным подсчетам, погибло от 80% до 100% озимых.
«Засуха была с 2019 года. Еще в 2018 году аграрии зашли в кредиты для посевной кампании в 2019 году. Ожидали, что, затянув пояса, в 2020 году станут на ноги, но попали в ловушку: выложились по полной, денег на счетах нет, склады пустые, в полях все сгорело, аренду пайщикам платить не с чего, налоги — не с чего», — сказала Стоянова.
Аграрии ждали поддержки правительства, там обещали подготовить программу по компенсации агрострахования. Но пока, утверждают фермеры, помощи они не получили.
Представитель инициативной группы Александр Пересудько сказал, что «аграрии доведены до отчаяния» и готовы на крайние меры.
Засуха может отразиться не только на кошельках самих представителей сельского хозяйства, но и всех работников социальной сферы Одесской области. Фермерские хозяйства здесь — бюджетообразующие.
Аграрии утверждают, что правительство знает об их беде благодаря уже проводимым акциям протеста, но пока Торговая палата не признала засуху форс-мажором.
Во Всеукраинском конгрессе фермеров аграриев призывают объединиться и выдвинуть перед государством общие требования по компенсации потерь.
В будущем проблему могла бы решить государственная система орошения, считают представители отрасли.