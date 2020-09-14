Сторонники «Европейской солидарности» Петра Порошенко прикатили к зданию парламента пушку и требуют создать следственную комиссию, чтобы разобраться, кто из Офиса президента якобы организовал «слив» дела по «ЧВК Вагнера». Об этом 14 сентября сообщает «Ракурс»

Отмечается, что люди кричат «позор» и призывают расследовать скандальное дело о срыве операции. Партия Порошенко вместе с националистами устроила акцию под зданием Рады © t.me/s/klymenkotime

«В начале акции к парламенту на специальной платформе подкатили средневековую казацкую пушку. Нардеп Владимир Арьев заявил о требовании оппозиционных фракций предоставить слово родственникам погибших украинских военных в Раде, а также созвать заседание с [Владимиром] Зеленским», — говорится в сообщении.

Протестующие требуют создать временную следственную комиссию по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц.

Также участники требуют заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей ТКГ, председателя СБУ и командования ВСУ.