По словам Потапа, он все таки решил принять звание, но только «ради украинской хип-хоп культуры». Музыкант уверен, что теперь украинские рэперы начнут получать почетные награды.
«Если дадут "народного" — откажусь. Того, что имею, для меня достаточно. Я сделал это, потому что должен был быть первым артистом в рэп-музыке, получившим это звание. Это еще одно достижение», — сказал Потап.
Артист поделился, что получение нового звания праздновал 2 недели, в течение этого периода он «устраивал посиделки с друзьями». Всего выпили 10 бутылок украинского вина, признался рэпер.