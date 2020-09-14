Украинский рэпер и продюсер Потап первым из представителей рэп-культуры получил звание заслуженного артиста от президента Владимира Зеленского. Сначала музыкант хотел отказаться от присвоенного звания, но в итоге передумал. Об этом он сообщил в эфире программы «Светская жизнь» 14 сентября

По словам Потапа, он все таки решил принять звание, но только «ради украинской хип-хоп культуры». Музыкант уверен, что теперь украинские рэперы начнут получать почетные награды.

«Если дадут "народного" — откажусь. Того, что имею, для меня достаточно. Я сделал это, потому что должен был быть первым артистом в рэп-музыке, получившим это звание. Это еще одно достижение», — сказал Потап.