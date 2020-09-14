По словам Потапа, он все таки решил принять звание, но только «ради украинской хип-хоп культуры». Музыкант уверен, что теперь украинские рэперы начнут получать почетные награды.

«Если дадут "народного" — откажусь. Того, что имею, для меня достаточно. Я сделал это, потому что должен был быть первым артистом в рэп-музыке, получившим это звание. Это еще одно достижение»,  — сказал Потап.

Потап приобщил свои Mozgi к онлайн-урокам для украинских школьников
Потап приобщил свои Mozgi к онлайн-урокам для украинских школьников
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
Артист поделился, что получение нового звания праздновал 2 недели, в течение этого периода он «устраивал посиделки с друзьями». Всего выпили 10 бутылок украинского вина, признался рэпер.