Нынешний городской голова Одессы Геннадий Труханов остается наиболее вероятным победителем приближающихся выборов мэра города. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает 14 сентября "Интерфакс-Украина"

Стыд и удар по Чёрному морю: подъём танкера близ Одессы обернулся позором © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Труханова среди одесситов столь высока, что он имеет шансы одержать победу уже в первом туре. За основателя партии «Доверяй делам» готовы отдать голоса 46,6% всех респондентов и 61% тех, кто точно пойдет на выборы и уже определился со своим кандидатом.

Почти 60% респондентов положительно оценили работу Труханова на посту городского головы и около 15% — негативно.

«На втором месте оказался Вадим Рабинович ("ОПЗЖ") (6,1% среди всех и 8% среди тех, кто определился). Далее в рейтинге идут Олег Филимонов ("Слуга народа") (4,2% среди всех и 5,5% среди тех, кто определился), Эдуард Гурвиц (самовыдвиженец) (3,8% среди всех и 4,9% среди тех, кто определился), Дмитрий Голубев (самовыдвиженец) (3,7% среди всех и 4,8% среди тех, кто определился)», — говорится в сообщении.

О поддержке экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заявили почти 5% опрошенных.

Ранее Труханов записал видеоролик накануне финального этапа подъема затонувшего у одесских берегов танкера Delfi. Видео одесского мэра высмеял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, назвав съемки ролика «предвыборным безумием».