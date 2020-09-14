Сторонники «Европейской солидарности» требуют создать временную следственную комиссию парламента по расследованию истории с членами «ЧВК Вагнера» в Минске. Об этом 14 сентября сообщает Telegram-канал KlymenkoTime

«Евросолидарность» выставила против Кличко Порошенко – СМИ © пресс-служба президента Украины Отмечается, что «ДемСокира», «Сила Громад» — это «ручные организации экс-президента, которые финансируются и развиваются целенаправленно для создания иллюзии массовости поддержки Порошенко». Выступали нардепы Владимир Арьев и Владимир Вятрович от «Европейской солидарности», а также муж Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.