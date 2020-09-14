«Перечень участников очень пестрый — "ДемСокира", "Сила Громад", "Нацкорпус". По крайней мере флаги этих группировок развеваются над головами митингующих. Ну и на сегодня всё это силы, прямо или косвенно завязанные на Порошенко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «ДемСокира», «Сила Громад» — это «ручные организации экс-президента, которые финансируются и развиваются целенаправленно для создания иллюзии массовости поддержки Порошенко».
Выступали нардепы Владимир Арьев и Владимир Вятрович от «Европейской солидарности», а также муж Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.