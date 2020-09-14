«Кулеба пригласил венгерского коллегу 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и принять участие в совместных мероприятиях», — говорится в сообщении.
Кулеба напомнил, что введенные на Украине и в Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, вне зависимости от их статуса. На этом фоне, по его словам, встреча с Сийярто является «четким сигналом — обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без промедлений».
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева тем, что венгерское консульство в городе Берегове Закарпатской области выдавало венгерские паспорта гражданам Украины. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран. В свою очередь Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.