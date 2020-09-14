«Я не исключаю [что могут уволить Марченко], но я не подтверждаю», — заявил он.
При этом Гетманцев отметил, что «не имеет понятия», кто может занять должность ныне действующего министра финансов.
Ранее Марченко сказал, что не слышал о планах отправить его в отставку, но готов к любому решению парламента и не держится за кресло. Он подчеркнул, что значительную часть взятых на себя обязательств уже выполнил.
О предстоящих кадровых перестановках в Кабмине этой осенью ряд чиновников из «Слуги народа» говорили еще в конце августа. Особенно выделялся экономический блок правительства.