В правительстве Украины могут произойти кадровые изменения: своей должности может лишиться министр финансов Сергей Марченко. Об этом глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил 14 сентября, передает "Интерфакс-Украина"

«Истерия, мягко говоря, странная»: глава Минфина Украины не слышал о планах оправить его в отставку © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України заявил он.

При этом Гетманцев отметил, что «не имеет понятия», кто может занять должность ныне действующего министра финансов.

Ранее Марченко сказал, что не слышал о планах отправить его в отставку, но готов к любому решению парламента и не держится за кресло. Он подчеркнул, что значительную часть взятых на себя обязательств уже выполнил.

О предстоящих кадровых перестановках в Кабмине этой осенью ряд чиновников из «Слуги народа» говорили еще в конце августа. Особенно выделялся экономический блок правительства.