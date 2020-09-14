Победил вариант Левчик, Лёвочка. Прежде чем претендовать на должность в горсовете, кот прошел все необходимые процедуры в ветеринарном центре.
«Там ему сделали все необходимые процедуры, хорошо искупали и обеспечили защиту от паразитов… Вы в комментариях решили, что его зовут Левчик. Поэтому теперь Левчик новый житель ратуши», — написал мэр.
По словам градоначальника, уже во вторник, 15 сентября, хвостатый житель горсовета заведет свой Instagram.
История началась с того, что 10 сентября, придя на работу Садовый обнаружил у себя в кабинете неизвестного кота с ошейником. Городской голова дал объявление, чтобы хозяева животного смогли вернуть его домой. За зверем никто не обратился, тогда мэр заявил, что четвероногий станет главным котом ратуши, и попросил горожан выбрать имя новому питомцу.
Ці вихідні наш котик провів у ЛКП "Лев".— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 14, 2020
Там йому зробили всі необхідні процедури, добре викупали і нанесли захист від паразитів.
А за цей час ви в коментарях вирішили, що його звати Левчик.
Тому тепер Левчик новий мешканець Ратуші.
Каже, що завтра заведе Інстаграм. pic.twitter.com/2RF3Lx6xYR