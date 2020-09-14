В горсовете Львова теперь живет кот — животное получило официальный статус главного кота ратуши, а имя ему выбирали жители города путем онлайн-голосования. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый у себя в Twitter 14 сентября

Пикачу по-украински: харьковчан переполошил жёлтый кот © h_kharkov / www.instagram.com

«Там ему сделали все необходимые процедуры, хорошо искупали и обеспечили защиту от паразитов… Вы в комментариях решили, что его зовут Левчик. Поэтому теперь Левчик новый житель ратуши», — написал мэр.

По словам градоначальника, уже во вторник, 15 сентября, хвостатый житель горсовета заведет свой Instagram.

История началась с того, что 10 сентября, придя на работу Садовый обнаружил у себя в кабинете неизвестного кота с ошейником. Городской голова дал объявление, чтобы хозяева животного смогли вернуть его домой. За зверем никто не обратился, тогда мэр заявил, что четвероногий станет главным котом ратуши, и попросил горожан выбрать имя новому питомцу.