Украинский певец и композитор Павел Зибров признался, что его 61-летняя жена переболела коронавирусом. Он рассказал об этом на днях в интервью YouTube-каналу «Светская жизнь»

Певица Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что они с женой не нарушают карантин и не планируют в ближайшее время ехать за границу.

Певец также рассказал, что в период пандемии избегает близких контактов с посторонними, в частности, он перестал фотографироваться с мужчинами-фанатами, хотя по-прежнему не против сделать снимок с женщинами и детьми.