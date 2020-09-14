Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в Facebook 14 сентября

Денег на зарплаты не хватает. Названы новые проблемы проблемы украинского госбюджета © goodfon.ru

Мокан добавил, что во время заседания правительство также одобрило проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений». Он предусматривает необходимость мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений, снижение налогового долга, а также стимулирование экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантинных ограничений.

Кроме того, по данным представителя Кабмина в Раде, правительство приняло законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.

Ранее сообщалось, что поступления в госбюджет за январь-август 2020 года составили 96,2% от плана, или 688,6 миллиарда гривен (1,84 триллиона рублей). Данная сумма на 20 миллиардов гривен (53,5 миллиарда рублей) меньше планового показателя.