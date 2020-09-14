Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук считает сохранение договоров о сотрудничестве в рамках СНГ возможностью для восстановления украинской экономики. Об этом 14 сентября сообщается на сайте партии

Депутаты Рады заблокировали выход Украины из очередного договора в рамках СНГ © пресс-служба президента Украины

По данным Госстата, в январе — июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года. Машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля — на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия — на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда.

«Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ… Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти», — заявил Медведчук.