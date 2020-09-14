Отмечается, что любые вещи, которые идут на дезинтеграцию со странами СНГ, наносят прямой ущерб экономике страны. Минус 20 млрд долларов на Украине зафиксировали в 2019 году в экспорте на рынке СНГ. Примерно такую же сумму Украина теряет ежегодно в сравнении с докризисным 2013 годом.
По данным Госстата, в январе — июле 2020 года спад в целом в украинской промышленности составил 7,7% по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2019 года. Машиностроение сократилось на 22,1%, добыча каменного угля — на 20,3%, легкая промышленность демонстрирует спад на почти 15%, металлургия — на 13,6%. Не выполняется план по наполнению доходной части бюджета и Пенсионного фонда.
«Я не единожды заявлял, что рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ… Ведь участие Киева в договорах о сотрудничестве стран СНГ может стать весомым фактором для пересмотра уже в недалеком будущем ущербной внешнеэкономической политики действующей власти», — заявил Медведчук.