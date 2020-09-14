«По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по "зеленому коридору" для ухода украинских сил под Иловайском», — заявил он.
По словам Мамедова, последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось якобы внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика якобы ведения Россией боевых действий «чужими руками».
Мамедов также сообщил, что в целом под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины находится почти 200 уголовных производств по тем событиям.