Украина готовится передать в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства «преступлений» российских военных под Иловайском. Об этом 14 сентября заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью «Радио Свобода»

Годовщина начала Иловайского котла: что на самом деле отмечают на Украине © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

По словам Мамедова, последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось якобы внесудебных казней украинских военнослужащих в ходе боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика якобы ведения Россией боевых действий «чужими руками».

Мамедов также сообщил, что в целом под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины находится почти 200 уголовных производств по тем событиям.