Следователи Госбюро расследований (ГБР) проведут следственные действия в отношении экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана касательно озвученных им фактов о якобы существующих договорённостях между украинскими и российскими чиновниками по Крыму. Об этом 14 сентября ведомство сообщает на своем сайте

Отмечается, что 9 сентября в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей. «Украина живет по другим правилам». Гаспарян оценил последствия скандального интервью Богдана © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.

Бывшего главу офиса Владимира Зеленского ждут в ГБР 14 сентября в 14:00.