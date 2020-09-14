Отмечается, что 9 сентября в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей украинских властей с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.
«Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля», — говорится в сообщении.
Бывшего главу офиса Владимира Зеленского ждут в ГБР 14 сентября в 14:00.