Пока украинская певица Наташа Королева была на отдыхе, в ее доме под Москвой побывали две женщины. Позже артистка написала на них заявление о краже драгоценностей и денег, а одна из женщин объявила о том, что «украла» у Королевой мужа Тарзана и беременна от него, пишет портал Дни.ру 13 сентября

Девушку, сделавшую громкое заявление, зовут Анастасия, ей 23 года. Она считает, что действия Наташи Королевой продиктованы ревностью.

«Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!» Что происходит у Наташи Королёвой и Тарзана © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал ситуацию просьбой прекратить клеветать на него и его близких.

«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий», — сказал Глушко.

Чуть позже и сама Наташа Королева отреагировала на скандал у себя в соцсети. Она опубликовала видео, где они с Тарзаном обнимаются, и написала, что сила их любви преодолеет любые невзгоды.