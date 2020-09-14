Девушку, сделавшую громкое заявление, зовут Анастасия, ей 23 года. Она считает, что действия Наташи Королевой продиктованы ревностью.
Сам Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал ситуацию просьбой прекратить клеветать на него и его близких.
«Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь, и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий», — сказал Глушко.
Чуть позже и сама Наташа Королева отреагировала на скандал у себя в соцсети. Она опубликовала видео, где они с Тарзаном обнимаются, и написала, что сила их любви преодолеет любые невзгоды.