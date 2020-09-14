По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с Ермаком.
«Вы знаете, я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом Донбасса в ТКГ — ред.). Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией [с Донбассом]», — заявила она.
Мария уверяет, что взгляды Ермака и ее дедушки на то, как закончить войну в Донбассе, совпали.