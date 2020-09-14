Внучка бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина, украинская певица, актриса и модель Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, после чего он вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом 13 сентября она рассказала в эфире программы «Светская жизнь»

По словам Фокиной, дедушка не знал, что его внучка дружит с Ермаком. «Он знает, что говорит»: внучка Фокина заявила, что дедушке безразлична критика его заявлений о Донбассе © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

«Вы знаете, я сама лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (вопросом Донбасса в ТКГ — ред.). Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз нужна была помощь с ситуацией [с Донбассом]», — заявила она.

Мария уверяет, что взгляды Ермака и ее дедушки на то, как закончить войну в Донбассе, совпали.