Завитневич выразил мнение, что на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий, атака с Крыма, считает политик, «была бы более прогнозированной».
«Эти учения ("Кавказ-2020" — ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая», — сказал Завитневич.
Однако, он подчеркнул, что граница с Крымом не государственная, а административная, а это значит, что есть ограничения для применения военной силы, в связи с чем в парламенте обдумывают усовершенствование законодательства в этой части.
Оценил глава комитета и риск нападения Российской Федерации со стороны Белоруссии. Это менее вероятно, заключил политик, но пренебрегать этой опасностью нельзя. Украинские пограничники решили усилить контроль на границе с республикой.