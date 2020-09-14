Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич заявил, что нападение России на Украину со стороны Белоруссии возможно, но маловероятно, а вот атака с крымского направления «была бы более прогнозированной», цитирует его «РБК-Украина» 14 сентября

Завитневич выразил мнение, что на южном направлении украинские военные готовы к такому развитию событий, атака с Крыма, считает политик, «была бы более прогнозированной».

«Эти учения ("Кавказ-2020" — ред.), которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая», — сказал Завитневич.

МИД Украины выразил протест России из-за выборов в Крыму © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Оценил глава комитета и риск нападения Российской Федерации со стороны Белоруссии. Это менее вероятно, заключил политик, но пренебрегать этой опасностью нельзя. Украинские пограничники решили усилить контроль на границе с республикой.